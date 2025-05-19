ULL NU
‘El jardí del diable’, de Pol Rebaque, millor curtmetratge
El jardí del diable, de Pol Rebaque, va ser el gran triomfador de la 12a edició del Festival Ull Nu, amb el premi al millor curtmetratge i millor direcció, i va endur-se un guardó de 1.500 euros i un altre de 1.000 pel Premi Fòrum a la millor direcció. Ahir va celebrar-se l’entrega de premis al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on també va guardonar-se, entre més de 700 obres, amb 1.000 euros el curt Maleza, de Carina Pierro. El premi a millor guió va ser per a Blava Terra, de Marine Auclair, i Le chat, le renard et le loup, d’Aurore Muller, va endur-se un accèssit.
El millor curtmetratge de salut va ser Els buits, de Sofia Esteve, Isa Luengo i Marina Freixa. Aquest premi és una nova incorporació al cartell de l’Ull Nu, patrocinat pel ministeri de Salut amb 500 euros.