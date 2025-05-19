Xarxa viària
Govern inverteix 767.000 euros en millorar les carreteres de la Massana
Es millorarà el paviment del Pont de Lisboa per 620.000 euros i l'arranjament de la plataforma de la carretera a la sortida de Pal per 147.000
Govern ha adjudicat dues actuacions en carreteres de la Massana per tal de "millorar la seguretat dels ciutadans i l'estat de les carreteres", per valor de 767.000 euros, segons ha publicat a través d'un comunicat. En concret, es millorarà el paviment del Pont de Lisboa per 620.000 euros.
Segons l'executiu s'ha decidit canviar el paviment del Pont de Lisboa, a la boca oest del túnel de les Dos Valires, pel deteriorament provocat per la degradació del formigó alleugerit, que "ha perdut consistència". Per tal de garantir la durabilitat i la funcionalitat del pont, es retirarà el formigó alleugerit existent per un de nou, reforçat amb fibres. Els treballs començaran aquest mes i està previst que s'allarguin duran dos mesos i mig. Durant aquest període, la circulació es mantindrà oberta amb un sol carril.
D'altra banda, es reforçarà el mur existent de l'arranjament de la plataforma de la carretera a la sortida de Pal, en direcció al Coll de la Botella, i es canviarà la barrera metàl·lica a fusta, en un recorregut de 176 metres lineals del vial, per 147.000 euros.