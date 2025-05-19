NEGOCIACIONS AVANÇADES
El Govern encarrila l’acord amb Espanya per la liquiditat financera
La figura de prestador d’última instància esdevé un requisit per avançar en l’acord d’associació amb la Unió Europea
El Govern té ha rebut el compromís del Banc d’Espanya de col·laborar activament per avançar per trobar un prestador d’última instància per al sistema bancari nacional. Després de mesos de converses, fonts properes a les negociacions asseguren que l’acord final es més a prop amb Espanya, però sense descartar ara mateix l’opció d’una entesa amb el Banc de França com la d’una fórmula conjunta entre ambdues institucions. En breu es nomenaran els coordinadors que portaran el treball entre Espanya i Andorra per abordar els aspectes més tècnics. En qualsevol cas es tractarà d'una negociació transversal pel fet que la solució per a Andorra afectarà l'eurosistema, per ser un país amb l'euro com a moneda oficial.
Aquesta figura de prestador d’última instància és un requisit indispensable per avançar en l’acord d’associació amb la Unió Europea. Brussel·les exigeix que Andorra disposi d’un mecanisme sòlid per garantir la liquiditat del sistema financer en cas de crisi, similar al que tenen els estats membres mitjançant el Banc Central Europeu. En aquest context, el Principat ha buscat un soci entre els països veïns, tenint en compte que la dimensió econòmica i financera no permet l’autosuficiència en aquest àmbit.
El Banc d’Espanya ha expressat reiteradament la seva predisposició a assumir aquest rol. De fet, en les darreres setmanes s’ha creat un grup de treball mixt que està perfilant els detalls tècnics i institucionals de l’acord. El cap de Govern, Xavier Espot, va confirmar fa uns dies que les trobades han estat fructíferes i que les converses avancen en una línia positiva. A més, el banc espanyol ha posat sobre la taula una sèrie de condicions relacionades amb una major supervisió del sistema bancari andorrà, un aspecte que està sent analitzat amb detall per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
Brussel·les exigeix un mecanisme de suport sòlid per a possibles situacions de crisi
En paral·lel, s’han mantingut contactes amb el Banc de França, però fonts de l’executiu reconeixen que la resposta francesa ha estat tèbia i mancada de compromís. París no ha mostrat l’interès necessari per consolidar una aliança d’aquest tipus, i això ha anat minvant el pes d’aquesta opció dins de l’estratègia andorrana. La possibilitat d’un acord compartit entre França i Espanya també ha quedat descartada, tant per les reticències franceses com per la voluntat del Govern de prioritzar un marc d’actuació clar i estable amb un únic interlocutor.
La figura de prestador d’última instància esdevé un requisit per avançar en el pacte
El pas que Andorra està a punt de fer té una rellevància estructural. Disposar d’un prestador d’última instància no només reforçarà la resiliència del sector bancari del país davant hipotètiques tensions de liquiditat, sinó que suposa una fita clau per acostar-se a l’arquitectura financera europea. A curt termini, aquest acord també pot contribuir a consolidar la confiança dels mercats i dels inversors internacionals en la solvència del sistema andorrà.
Les opcions amb França s’han anat diluint davant la manca d’interès institucional
No obstant això, l’acord amb el Banc d’Espanya no és exempt de contrapartides. Entre les més destacades hi ha la supervisió reforçada que l’entitat espanyola pretén exercir sobre les entitats financeres andorranes. Aquesta ingerència pot generar friccions amb els organismes reguladors nacionals, que fins ara han actuat amb un alt grau d’autonomia. El Govern haurà de gestionar aquest equilibri amb molta cura per evitar la percepció d’una cessió de sobirania excessiva.
El fet que s’estigui avançant amb el Banc d’Espanya no vol dir que s’hagi prioritzat aquesta via respecte al Banc de França. Andorra ha intentat sempre mantenir les dues opcions obertes. El secretari d’Estat d’Afers Europeus ha comentat en reunions internes que també hi ha converses iniciades amb el Banc de França.
Interessos
En relació amb aquesta qüestió, el cap de Govern, Xavier Espot, va insistir fa uns dies que la decisió final dependrà de la predisposició dels dos països, però, sobretot, de l’interès d’Andorra. “Aquesta decisió es prendrà conjuntament amb l’autoritat financera i amb les entitats bancàries. Sempre que es preservi l’interès general d’Andorra, optarem per la solució que més convingui al nostre sistema de supervisió propi i a les nostres entitats financeres”. “De la mateixa manera que un banc vol conèixer la teva situació econòmica abans de concedir-te un préstec, aquí també es voldran garanties clares. Ningú prestarà diners o donarà accés als mecanismes de liquiditat si no té informació de primera mà”, va afegir. Tot indica que Andorra està a les portes de segellar un pacte estratègic amb el Banc d’Espanya que marcarà un abans i un després en la seva política financera. Si les negociacions arriben a bon port, el Principat disposarà d’un suport per garantir l’estabilitat bancària.