PAPA LLEÓ XIV
Espot, Vives i Serrano, a la missa d’inici del pontificat
La delegació andorrana va poder saludar personalment el pontífex
El cap de Govern, Xavier Espot, va assistir ahir al matí a la missa d’inici del pontificat del nou Papa Lleó XIV, celebrada a la basílica de Sant Pere del Vaticà. La cerimònia va comptar amb la presència de més de 150 delegacions internacionals, entre les quals destacava la representació andorrana. Van acompanyar el cap de Govern l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, el síndic general, Carles Ensenyat, el representant personal del Copríncep francès, Patrice Faure, l’ambaixador d’Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez, i el bisbe coadjutor d’Urgell, Josep Lluís Serrano.
Durant la cerimònia, un dels moments més emotius va ser quan Lleó XIV va rebre el pal·li i l’anell del pescador, símbols del poder pontifici. Entre les autoritats internacionals presents també hi havia la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el vicepresident dels Estats Units, JD Vance.
Lleó XIV va rebre el pal·li i l'anell del pescador, símbols del pontífex
En acabar la missa, la delegació andorrana va tenir l’oportunitat de saludar personalment el nou pontífex. Espot va felicitar el Papa en nom del poble andorrà i li va transmetre “el desig que el seu lideratge espiritual ens inspiri i que el seu missatge d’unitat, de solidaritat, de comprensió i de pau impregni les actuacions de tots aquells que tenim la responsabilitat de governar”.