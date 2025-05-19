Acord d'associació
Concordia admet que França i la UE no volen renegociar un acord que consideren positiu
El partit defensa que el text negociat te aspectes q perjudiquen Andorra i que seguiran defensant una revisió
Cerni Escalé i Núria Segués han comparegut aquesta tarda per aclarir que va passar en la reunió de l'Elisi del passat 24 de març, una reunió instada pels serveis del copríncep i en què hi estaven presents el representant personal de Macron, Patrice Faure, el cap de Govern i Escalé i Segués per part de Concòrdia. "Se'ns va demanar que es portés de manera discreta i nosaltres hem seguit aquesta línia", fins que Landry Riba s'hi ha referit aquest matí. En la reunió la part francesa va manifestar "la seva posició, que sempre ha estat la mateixa, que es un bon acord", ha indicat Escalé. El líder de Concòrdia ha admès que ni França ni Brusel·les són favorables a una renegociació però Escalé ha insistit que "hi hem d'aspirar, ens correspon per responsabilitat política". Perquè ha deixat clar que si l'actual text se sotmet a referèndum defensaran el no.