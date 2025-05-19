Escalé sabia per l'Elisi des de final de març que l’acord amb la UE no es pot renegociar
Concòrdia ho sabia des de fa un mes i mig. L’acord amb la Unió Europea no es pot renegociar. O s’accepta tal com està redactat o es rebutja, perquè està tancat. Cerni Escalé era present a la reunió al Palau de l’Elisi a final de març en què membres destacats del servei del Copríncep francès li ho van confirmar per activa i per passiva. El missatge va ser que Europa ja està en fase de signatura de l'acord i no de revisar el contingut negociat. La trobada s’ha fet pública aquests matí durant la compareixença del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, al Consell General. Després d’un tens estira-i-arronsa amb el líder de l’oposició sobre si sabia o no que no es podia tornar a negociar, Escalé l’ha desafiat a dir des de quan o en cas contrari es retractés. Ha estat en aquell moment quan Riba li ha dit que no recordava la data exacta però que va ser a França i no per boca de cap membre del Govern. Tot i que el secretari d’Estat no ho ha dit, la informació li va arribar de boca de màxims representants del cos diplomàtic del Copríncep Macron, segons ha pogut saber el Diari. Fins aquell moment el secretari d’Estat s’hi havia referit, però sense donar detalls concrets de la trobada. La revelació tira per terra el discurs de Concòrdia que si arriben a governar aniran a Europa a renegociar els aspectes amb els quals no estan conformes de l’acord. A partir d’aquest moment, ja no es poden quedar al mig, instal·lats en el discurs del sí però no, i han de decidir si votaran a favor o en contra de l'acord quan es convoqui el referèndum.