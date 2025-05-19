Educació
El British College s'uneix a Forfar Education Group
La institució té més de 14 escoles al Regne Unit, Portugal i Andorra
El British College of Andorra es va unir a Forfar Education Group el 6 de maig d'enguany, segons ha informat la institució a través d'un comunicat. La Forfar Education, expliquen, es va fundar a Londres el 2017 i és una "família en desenvolupament, amb 14 escoles al Regne Unit, Portugal i Andorra".
El seu fundador, John Forsyth, assenyala que "aquesta incorporació recent al grup és un pas significatiu en el desenvolupament d'una família formidable d'escoles a Europa". En aquest sentit, lloa el British College of Andorra, afirmant que "és una escola internacional consolidada, amb una reputació molt sòlida en la seva proposta educativa". Segons Forsyth, invertiran per millorar les instal·lacions, amb aules d'última generació, laboratoris de ciències i tecnologia, així com la creació d'àrees temàtiques especialitzades.
"L’objectiu de Forfar Education és garantir que les seves escoles tinguin entorns feliços, segurs i inspiradors per donar suport a l'aprenentatge, garantint que l’equip directiu, el professorat i el personal no docent tinguin totes les eines i la formació necessàries per proporcionar una educació excel·lent, dia rere dia", explica.
El director de l'escola, Harry Lock, comenta que "aquest és un capítol nou i formidable per a la nostra meravellosa escola, que combinarà les millors pràctiques britàniques i internacionals dins del context cultural i lingüístic andorrà, que és tan important".