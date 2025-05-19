Mobilitat
La Bartra tindrà una nova distribució de carrils fixa després de l’èxit del dispositiu especial
Els treballs per dur a terme aquesta modificació es faran en horari nocturn per minimitzar l’impacte en la circulació
El dispositiu especial de trànsit implementat recentment a la Bartra es convertirà aquesta setmana en una distribució de carrils fixa, després del bon funcionament observat durant les darreres setmanes.
Segons ha informat mobilitat, els treballs per dur a terme aquesta modificació es faran en horari nocturn per minimitzar l’impacte en la circulació. Les tasques de fresat es realitzaran entre avui dilluns i dimecres, entre les 22 h i les 6 h del matí següent. Tot i que no es preveuen talls de circulació, durant el dia la carretera es mantindrà fresada. Els treballs de pavimentació es duran a terme aquest dijous, en funció de les condicions meteorològiques.