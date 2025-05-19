Meteo
Avís groc per tempestes i vent fort aquesta tarda
Els ruixats poden ser puntualment intensos
El temps tornarà a empitjorar aquesta tarda amb l'arribada d'una pertorbació que deixarà ruixats tempestuosos, segons anuncia Meteorologia. El servei ha activat l'avís groc des de les 15 hores a les 21 hores perquè alerta que les tempestes poden anar acompanyades d'activitat elèctrica, fortes ràfegues de vent de fins a 80 quilòmetres per hora en altitud, i ser puntualment intenses.
Meteorologia indica que el front portarà nuvolositat al matí i "una intrusió de pols en suspensió". Les temperatures màximes avui arribaran als 17 graus al centre del país i a 8 graus al Pas de la Casa.
La previsió de demà indica que es poden produir precipitacions intermitents, especialment al nord, i amb més clarianes al sud. Els termòmetres oscil·aran entre els 9 i els 19 graus a Andorra la Vella i al Pas es registraran mínimes d'un grau sota zero i màximes de 3 graus. Per a dimecres s'anuncia una jornada de sol i estabilitat.