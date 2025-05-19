Successos
Arrestat un home amb una ordre de recerca i detenció per robar roba i perfums
El valor de la mercaderia robada superava els 2.000 euros
Un home de 55 anys, sobre el qual pesava una ordre de recerca i detenció, va ser arrestat diumenge al Pas de la Casa, com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni per furt continuat de mercaderia, segons ha informat la policia. El no resident tenia antecedents per haver robat roba i perfums per un valor superior als 2.000 euros, delicte que va cometre al febrer de l'any passat. El detingut va tornar a actuar aquest diumenge, a un establiment d'Encamp, on va robar més perfums, utilitzant una bossa folrada per evitar les alarmes.
La policia el va controlar gràcies a l'avís de l'establiment. En aquesta ocasió el valor de la mercaderia sostreta no superava els 600 euros, xifra que no hagués suposat l'arrest, de no haver tingut l'ordre de detenció. L'home, de 55 anys, hauria actuat en col·laboració amb un altre home, segons informa la policia.