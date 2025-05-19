Educació
La 4a trobada d'investigadors se celebrarà el 24 de maig
L'objectiu és donar visibilitat i valorar la comunitat científica d'Andorra
L'Àrea de Recerca del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitat organitza la quarta trobada d'investigadors d'Andorra, el pròxim dissabte 24 de maig, al Centre de Formació Professional d'Aixovall. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar visibilitat i posar en valor la comunitat científica d'Andorra i els resultats de les seves investigacions.
Enguany, la conferència plenària anirà a càrrec de la doctora andorrana, Carla Canturri, assessora de recerca i desenvolupament a l'empresa Cetim Matcor, a Singapur, on exposarà la seva extensa trajectòria en la recerca de materials i l'enginyeria. A continuació es presentaran nou comunicacions breus per part de futurs investigadors (doctorands) i investigadors consolidats.
Durant la tarda es realitzaran cinc sessions paral·leles, i els participants escolliran on acudiran en funció de l'interès. Les sessions s'han pensat per fomentar la participació dels assistents i generar debat. La jornada és oberta al públic i d'accés gratuït.