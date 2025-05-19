Estadística
4.591 persones van establir-se a Andorra l'any passat
La xifra és un 24% inferior a les 6.045 persones del 2023
Un total de 4.591 persones provinents d'altres països es van establir a Andorra durant l'any passat, el que representa una disminució del 24,1% en comparació amb les 6.045 persones que van arribar-hi el 2023, segons informa Estadística. La nacionalitat majoritària és l'espanyola amb 1.502 immigrants tot i que el col·lectiu amb més nous residents és el d'altres -no es detalla l'origen- amb 2.364. La dada inclou també 226 andorrans, una xifra lleugerament per sota dels 231 del 2023. Els residents de procedència francesa van ser 353 i 146 tenien nacionalitat portuguesa.
L'informe especifica que de tots els nous habitants del Principat 2.905 es van establir amb una autorització de residència i treball, 896 només per residència; 305 per residència i treball per compte propi; 228 per altres modalitats no precisades, 31 per residència i treball per personal d'ensenyament; i els altres 226 van ser els de nacionalitat andorrana.
Estadística indica que un 57,7% dels nous registrats eren homes i la frança d'edat més habitual va ser entre 20 i 39 anys, que suma 2.491 persones. Per sobre de 69 anys van venir 256 persones i els menors van arribar a 576.
El recull publicat avui informa que el saldo migratori amb l'exterior va ser positiu en 1.874 persones, com a resultat de la diferència entre les que van arribar i les 2.717 que van marxar d'Andorra. El total representa un 45% menys del saldo migratori del 2023 que va assolir els 3.407 residents, quan van sortir del Principat 2.638 habitants. Estadística argumenta que el descens del saldo està motivat per unes xifres "atípicament elevades del 2023" per la regularització dels permisos de temporers de residència i treball de l'abril a juny i octubre d'aquell any.
L'informe detalla que la majoria d'emigrants eren espanyols, 957, en segon lloc se situen els 880 d'altres nacionalitats, i els andorrans que van abandonar el país van ser 319. Entre els emigrants va ser majòria també els d'entre 20 i 39 anys, amb 1.340 sortides del país; majors de 69 anys van marxar 171 persones i menors, 268. La majoria dels habitants que van deixar Andorra tenien permís de residència i treball, amb 1.621 casos, i 345 només de residència.