Església
Vives i Serrano assisteixen a la Missa d’inici del pontificat del Papa Lleó XIV
El Copríncep Episcopal ha encapçalat la delegació andorrana a la cerimònia celebrada a la Plaça de Sant Pere
Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, i el bisbe coadjutor, Mons. Josep-Lluís Serrano, han participat aquest diumenge 18 de maig a la Missa d’inici del pontificat del Papa Lleó XIV, celebrada a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. La cerimònia ha reunit 150 delegacions d’arreu del món, incloent caps d’Estat i representants religiosos de diverses confessions.
La celebració ha començat amb una processó solemne i diversos rituals tradicionals, com el lliurament del pali i l’anell del pescador, símbols de l’autoritat pastoral i de la missió com a successor de Sant Pere. Un moment destacat ha estat la proclamació de l’Evangeli en grec i llatí, que ha volgut expressar la unitat de l’Església universal.
En la seva homilia, el Papa Lleó XIV ha advocat per la comunió, la pau i l’amor entre els pobles, i ha destacat el seu desig de caminar amb el poble de Déu com a “germà entre germans”. Ha tingut paraules d’agraïment per al Papa Francesc i ha subratllat la importància de construir una Església unida.
Al final de la Missa, les delegacions oficials, entre elles la d’Andorra, han pogut saludar personalment el nou pontífex, que ha expressat el seu agraïment als pelegrins i a totes les autoritats presents.