Nova tecnologia als bombers
Els bombers treballaven fins al 2023 amb un programa dels anys 90 que havia quedat “obsolet”. El nou projecte de digitalització ha suposat un abans i un després en la gestió del cos.
Fins que es va fer el canvi tecnològic a partir del gener del 2023 els bombers treballaven amb un programa dels anys 90 que havia quedat “obsolet”. Així ho explica el responsable del projecte de digitalització del cos i cap de la unitat del centre de control d’operacions, transmissions i procediments del departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DEPEIS), Xavi Nuez, que va plantejar el canvi. El projecte es va licitar el 2022 i hi va resultar guanyadora l’empresa Solucions, que des de llavors ha desenvolupat un sistema, anomenat Systam, que ha suposat un abans i un després tant en la gestió interna com externa del cos. De fet, Nuez reivindica que amb l’aplicació de la tecnologia “no tenim res a envejar al que es fa a fora”; encara més, destaca que fins i tot venen responsables de cossos de fora per veure el que es fa a Andorra, ja que és “com un petit banc de proves”. I aquestes aplicacions semblen no tenir un sostre: “No veig el límit de fins a on podem créixer”, comenta l’oficial.
I és que des que el sistema es va començar a implantar el 2023 s’han anat fent diferents millores, com la gestió dels recursos humans, un tema molt complex a bombers perquè cal gestionar els diferents torns de 130 persones. A més també es gestionen qüestions com la secció canina (quan els toca vacunar-se, l’alimentació...) i es pot fer un seguiment de la flota de 48 vehicles, des de si han passat la ITV fins a on està exactament. També poden fer la gestió d’estocs i el que emfasitza Nuez és que dona als responsables “una visió global de tot el que està passant”.
Aquesta aplicació de la tecnologia i l’aposta per la digitalització s’ha plasmat de manera molt directa des del punt de vista operatiu en el fet que es poden tenir imatges en directe via streaming del que està passant en una intervenció. També es fa un enviament de dades als vehicles en directe de tal manera, per exemple, que si han de fer una intervenció reben les dades sobre el camí més ràpid per arribar al punt on hi ha l’emergència. A més, s’ha fet una aposta per la telefonia IP i d’aquesta manera se sap on està ubicada la persona que truca, un aspecte molt important, ja que sovint les persones poden estar desorientades o ser visitants que no coneixen el país. “Localitzar la persona quan truca facilita molt la feina”, resumeix l’oficial. En el desenvolupament d’aquest sistema ha estat també molt important la col·laboració d’Andorra Telecom que ha ajudat bombers i l’empresa que els dona suport a desenvolupar l’Active Mobile Location, que reforça aquesta localització. A més a més, ara també es pot rebre informació sobre l’antena que dona cobertura al mòbil, la qual cosa afina encara més aquesta localització.
I com s’ha esmentat, el projecte no para de créixer i ja s’han plantejat objectius per als sis anys vinents. Ara es treballa per integrar el sistema dels bombers amb el departament del Govern que gestiona el parc mòbil, ja que és des d’aquí des d’on es fan les revisions i el manteniment dels vehicles. També es treballa per integrar la telefonia IP amb el programa Systam, de tal manera que es pugui facilitar molt més la feina per atendre els diferents avisos. Un altre dels projectes és implementar un sistema que permet a la persona que truca no parlar i, en canvi, comunicar-se amb la persona que agafa la trucada amb text. En aquest sentit, Nuez concreta que és un sistema que ja està implantat a Europa i que des dels bombers el que s’intenta és anar-se adaptant a les normatives europees. És el cas del sistema e-call, que quan hi ha un accident de trànsit activa la telefonia per reportar al 112 el sinistre.
Un altre objectiu és desenvolupar una aplicació interna que permeti la comunicació amb els vehicles sense haver de fer servir altres plataformes de missatgeria, per poder, d’aquesta manera, gestionar tota aquesta informació de manera interna i no dependre d’una multinacional estrangera. La producció d’aquesta aplicació és prevista per al mes de juny.
A més, s’està treballant en el canvi del sistema de recerca de persones i la seva digitalització. D’aquesta manera, es facilitaran molt més les recerques de persones i s’optimitzaran recursos, ja que els rescatadors tindran un dispositiu i podran fer el seguiment d’una manera més eficient sense haver de fer servir mapes en paper o el GPS, que fins ara obligava a anar buidant les dades. És previst que el nou sistema estigui enllestit a finals d’any.
Ús de drons
I l’ús d’altres elements com els drons? Ara com ara hi ha oficials que s’estan formant per poder obtenir la llicència de pilot de drons i es va tenir fins i tot un dron en prova. A l’espera que rebin aquest títol, en cas que una actuació requereixi l’ús de drons els bombers compten amb el suport de la policia, que té aquests dispositius i a més els agents formats per fer-los servir. La previsió és que el 2026 el DEPEIS ja tingui aquests drons, una tecnologia que s’afegirà a tota la que ja està implementada i la que encara queda per implementar.