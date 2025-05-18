REPORTATGE
Un musical de clarobscurs
El musical 'L'ombra dels colors' del Cor Rock d’Encamp s’estrena avui en dues funcions. Hi participen una cinquantena d’estudiants.
El Cor Rock d’Encamp pujarà per primer cop a l’escenari amb el musical teatral L’ombra dels colors, un muntatge propi amb més de 50 intèrprets d’entre 1r i 4t de segona ensenyança. Es podrà veure avui a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural d’Encamp, amb dues funcions: a les cinc de la tarda i a dos quarts de vuit del vespre. “Sortim totalment de la nostra zona de confort”, reconeix Jordi Porta, codirector del cor.
Amb direcció artística d’Hèctor Romance, el musical planteja una crítica a les guerres, la política, la contaminació i el paper de les tecnologies, a través d’una història que contrasta dos mons oposats: un de fosc i tens, i un altre d’aparentment feliç però dictatorial. “No es tracta de triar entre l’un i l’altre, sinó de trobar un terme mitjà”, explica Porta. “La trama ha estat ideada pels mateixos nens del cor. El món actual té molts aspectes que cal arreglar. Dominen els interessos i no les necessitats de la població. D’aquí neix la reivindicació que expressa l’obra”, afegeix.
L’espectacle es representarà a les cinc i a dos quarts de vuit de la tarda
“És un musical amb missatge. Pot semblar infantil, però té una lectura adulta molt clara”, ha detallat Romance, qui s’ha encarregat de la confecció del guió teatral. La idea va sorgir a partir del curtmetratge I want to sing, dirigit pel mateix Romance, i s’ha desenvolupat amb música inèdita creada pel compositor David Gálvez i música en directe a càrrec de la Fundació ONCA i el grup Anyway, que combinaran estils clàssics i rockers. “Hem volgut donar veu a una realitat social que ens interpel·la com a societat”, ha afegit Romance.
“El musical s’ha preparat en només tres mesos, però crec que tenim alguna cosa digna d’oferir”, ha confessat el guionista. Per triar els protagonistes, s’han realitzat càstings de veu i interpretació entre els 500 alumnes que formen part del cor. “Ara ja s’estan mentalitzant que això és real, que faran una actuació. Des de fa dues setmanes, s’ho han pres seriosament”, ha detallat. “És una experiència que els nostres estudiants recordaran tota la vida. Ens il·lusiona molt”, conclou Porta.