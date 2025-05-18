CULTURA
La literatura com a pont de coneixement entre territoris de parla catalana
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va destacar ahir el paper de la literatura com a eina de coneixement i de relació entre territoris de parla catalana en la jornada Andorra: patrimoni literari i geografia, celebrada a la Biblioteca Nacional. En la trobada, coorganitzada amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, va presentar-se el volum Andorra de la Geografia Literària dels territoris de parla catalana, col·lecció impulsada pel filòleg Llorenç Soldevila. El projecte s’integra dins el portal Endrets.cat, que connecta indrets i textos literaris del món catalanoparlant.
Durant la jornada, experts i escriptors andorrans com Albert Villaró, Roser Porta o Joan Peruga van reflexionar sobre la relació entre literatura i territori. També va inaugurar-se l’exposició Geografia vital de Llorenç Soldevila i va organitzatr-se un itinerari literari pels espais emblemàtics d’Encamp amb lectures de textos vinculats.