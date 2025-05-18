Església
Espot destaca la importància de refermar els vincles històrics entre Andorra i la Santa Seu
El cap de Govern assisteix a la missa d'entronització del Papa Lleó XIV
El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit aquest diumenge al matí a la missa d’inici del pontificat del nou Papa Lleó XIV, celebrada a la basílica de Sant Pere del Vaticà. La cerimònia ha comptat amb la presència de més de 150 delegacions internacionals, entre les quals destacava la representació andorrana, encapçalada per Espot.
Acompanyaven el cap de Govern l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives; el síndic general, Carles Ensenyat; el representant personal del copríncep francès, Patrice Faure; l’ambaixador d’Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez; i el bisbe coadjutor d’Urgell, Josep Lluís Serrano.
Durant la cerimònia, un dels moments més emotius ha estat quan Robert Prevost ha rebut el pal·li i l'anell del pescador, símbols del poder pontifici. Entre les autoritats internacionals presents, també hi havia la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski; i el vicepresident dels Estats Units, JD Vance.
En acabar la missa, la delegació andorrana ha tingut l’oportunitat de saludar personalment el nou Pontífex. Espot ha felicitat el Papa en nom del poble andorrà i li ha transmès “el desig que el seu lideratge espiritual ens inspiri i que el seu missatge d’unitat, de solidaritat, de comprensió i de pau impregni les actuacions de tots aquells que tenim la responsabilitat de governar”.
Espot ha remarcat que la presència andorrana en aquesta cerimònia “referma els vincles seculars entre Andorra i la Santa Seu, amb qui compartim els valors i el compromís de vetllar i treballar conjuntament pel bé comú”.