COPRÍNCEP EPISCOPAL
Vives rep les cartes credencials de deu ambaixadors
El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va rebre ahir les cartes credencials de deu ambaixadors acreditats a Andorra. Vives va estar acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i del representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.
Els ambaixadors que van presentar les cartes credencials davant del Copríncep episcopal van ser Alexander Wykeham Ellis, ambaixador del Regne Unit; Mohamed Yahya Teiss, ambaixador de Mauritània; la princesa Haifa Abdulaziz Al Mogrin, ambaixadora de l’Aràbia Saudita; Aglaia Balta, ambaixadora de Grècia; Salem Al-Shafi, ambaixador de Qatar; Tadej Rupel, ambaixador d’Eslovènia; Adriana Bolaños Argueta, ambaixadora de Costa Rica; Per-Arne Hjelmborn, de Suècia; Jãnis Zlamets, de Letònia, i Essam Abdulaziz Aljassim, que exerceix com a ambaixador de Bahrain.