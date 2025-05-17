ANDORRA BUSINESS
El segon taller per a emprenedors exhaureix totes les places
La segona edició del taller intensiu per a emprenedors i start-ups impulsat per Andorra Business va donar el tret de sortida ahir amb totes les places exhaurides “des de fa setmanes”, segons va informar l’entitat a través d’una nota de premsa. Al comunicat es destacava que aquest èxit de convocatòria és una mostra clara de l’“interès creixent per l’emprenedoria del país”, un àmbit que cada cop atrau més perfils diversos i amb idees innovadores.
L’activitat reuneix participants de sectors diversos
L’activitat, que s’allargarà fins avui, reuneix participants de sectors molt diversos amb l’objectiu de dotar-los de les eines essencials per potenciar el model de negoci. La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va explicar que el taller està pensat “tant per a start-ups constituïdes com per a emprenedors que encara no han creat la seva empresa. Amb un format intensiu i molt personalitzat, ofereixen una oportunitat única per validar idees de negoci i fer-les créixer amb el suport de professionals experts”.