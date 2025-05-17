CULTURA

Quinze guardons i 158 finalistes als Premis literaris Sant Jordi

L’auditori de centre de formació professional d’Aixovall va acollir dijous l’acte de lliurament dels XLIII Premis literaris Sant Jordi, un esdeveniment que novament reconeix el talent literari i artístic dels joves estudiants del Principat, en el qual van prendre part fins a 158 finalistes, d’entre els quals van sortir una quinzena de guardonats. La participació estava oberta a l’alumnat d’educació secundària, batxillerat i formació professional dels centres escolars dels tres sistemes educatius i els assistents van gaudir d’una xerrada de l’escriptora Laura Casanovas.

