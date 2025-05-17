Jocs d'atzar
Premi de 33.353 euros del sorteig de l'Euromillones a Escaldes
El sorteig de divendres del Euromillones espanyol ha deixat un premi de 33.353,88 euros a Escaldes-Engordany. La butlleta guanyadora es va validar a l'administració de loteries nº 1 de la parròquia escaldenca, Cal Tavi, segons ha informat l'organisme de Loterias y Apuestas del Estado d'Espanya. La persona guanyadora ha estat una de les set que van encertar la tercera categoria amb cinc números formada pels números 25 - 09 - 37 - 46 - 06. Els set guanyadors hauran de repartir-se el premi, l'altre butlleta de tercera categoria es va validar a Torrevieja.