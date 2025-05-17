REPORTATGE
Millorar la salut i la felicitat dels pacients
La Fundació ONCA i el SAAS signen un conveni per a la continuació del programa de musicoteràpia amb la finalitat de perfeccionar l’experiència i el tractament.
A principi de setmana, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària van ampliar el conveni pel programa de musicoteràpia, gràcies a l’èxit que va tenir la prova pilot que es va desenvolupar en el darrer tram del 2024 amb satisfacció per part dels pacients, que així ho van manifestar en les més de 62 enquestes de satisfacció que es van dur a terme a la finalització de la prova pilot.
“La valoració que faig de la prova pilot és positiva perquè tothom està satisfet”
“Vam dur a terme un projecte que vam presentar amb el coordinador, Marc Pascual, i s’engega la prova pilot”, explica la musicoterapeuta del SAAS Laia Font. “El projecte neix el 2015 amb el projecte social Programa per les persones, per a les persones amb risc d’exclusió social”, explica Joan Hernández, impulsor del programa de l’ONCA, que afegeix que “feia uns anys que teníem moltes ganes de treballar amb el SAAS” i “la valoració que faig de la prova pilot és positiva, perquè tothom està satisfet i això ha permès la continuïtat del conveni”, descriu Hernández.
“Seria òptim tenir finançament per part de l’hospital, però podem comptar amb l’ONCA”
El nou programa aporta novetats, com ara que les sessions de teràpia es portaran a terme dos cops per setmana, en lloc d’una, a cada pacient a la unitat de cures pal·liatives de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, i el prolongament de l’acord ajudarà a realitzar estudis científics. A més, l’ONCA subvencionarà les sessions de musicoteràpia i l’entitat parapública aportarà recursos humans i materials perquè es puguin portar a terme. “Estem fent sessions dos dies per setmana [quatre hores dilluns i quatre hores dimecres] i augmentem el nombre de persones, fins a 12 habitacions, i farem una investigació científica per veure com impacta a escala de dolor i pel que fa a ansietat”, detalla Font.
Les sessions de musicoteràpia es portaran a terme dos cops per setmana
El projecte de recerca buscarà detectar i veure símptomes físics i emocionals, a través de l’escala Edmonton de valoració numèrica, que computa fins a vuit símptomes (dolor, fatiga, nàusees, depressió, ansietat, somnolència, gana i sensació de benestar), i amb una escala vàlida de HADS per a la detecció d’ansietat i depressió. “Amb el conveni, el projecte té una continuïtat, està consolidat i es posa en marxa l’estudi”, explica Hernández. “Amb la segona fase valorarem les sessions als pacients a través dels qüestionaris i la importància d’explicar científicament què està passant.”
De cara al futur, l’objectiu és que el programa continuï permanentment. “Des de l’ONCA hem anat treballant amb la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell i estem fent sessions allà”, diu el responsable del programa per a les persones, que afegeix que “si les dues parts veiem interessant continuar amb el projecte, continuarem”. “Seria òptim comptar amb un finançament per part de l’hospital, però tenim la sort de poder comptar amb l’orquestra andorrana”, declara Font.