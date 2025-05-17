SEGURETAT CIUTADANA
Les càmeres de pit, aquest any
El reglament que regularà el port dels aparells de videovigilància està pràcticament enllestit i ara els comuns l’hauran de validar
Els agents de circulació començaran a portar càmeres de videovigilància aquest any. Ho va anunciar ahir al migdia el president de la comissió interparroquial de coordinació dels agents de circulació, Xavier Fernàndez, en l’acte central de la XVIII Diada dels agents de circulació, celebrat al teatre de les Fontetes. El també cònsol menor d’Encamp va apuntar, en declaracions als mitjans, que el reglament que regularà el port de càmeres està pràcticament enllestit. I va afegir que el pròxim pas serà que cada comú hi doni el vistiplau, un tràmit necessari perquè els aparells puguin començar a utilitzar-se.
La incorporació de les càmeres a l’uniforme dels agents és una vella reivindicació del cos. Les patrulles de la policia treballen amb aquesta mena de dispositius des del 2017, i fa sis anys l’aleshores presidenta de la comissió interparroquial i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, ja va enviar una carta al Govern en què reclamava que els agents anessin equipats amb càmeres. El reglament desplegarà la Llei dels agents de circulació, del 2023, que justifica l’ús d’aquests aparells per la “necessitat del correcte exercici de les competències” assignades al cos.
“Formant part del servei [els joves] tenen un futur professional ple d’oportunitats”
L’aprovació del reglament s’ha anat ajornant des d’aleshores. La pressió del calendari electoral i la complexitat jurídica de les qüestions sotmeses a regulació –un dels punts més delicats, en aquest sentit, és l’obtenció i tractament de les dades personals dels ciutadans– han endarrerit la redacció del text.
Dones i joves
D’altra banda, Fernàndez va fer una crida perquè els més joves i les dones es presentin a les convocatòries per formar part del cos. Actualment, hi ha 214 agents en servei, dels quals el 18% són dones. En el seu parlament, el cònsol menor encampadà va reconèixer que en els últims anys s’ha observat una caiguda de les vocacions joves. “Tenim una necessitat de cobrir places, i puc parlar en nom de les set parròquies i com a president l’òrgan interparroquial. Formant part del servei tenen un futur professional ple d’oportunitats”, va destacar. Per la seva part, el jove agent del cos de la Massana Jordi Granados va declarar que “no canviaria per res el treball, perquè m’encanta”, tot i que en un principi no coneixia en què es basava la professió. Ara, després d’estar tres anys al càrrec, creu que té molts avantatges, no tan sols professionals, sinó també personals.
“Darrere de cada uniforme hi ha una persona que hi posa el seu esforç i dedicació”
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va destacar el compromís amb el benestar col·lectiu, vocació i convivència ciutadana que mantenen els operaris. “Poder estar a peu de carrer permet conèixer les necessitats, problemes o neguits que tenen els ciutadans i poder-los derivar al servei competent”, va remarcar la mandatària. Finalment, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, va recordar que “darrere de cada uniforme hi ha una persona que posa el seu esforç i dedicació a la seva tasca”.
UN RECORD PER ALS COMPANYS QUE JA NO HI SÓN I ENTREGA DE MEDALLES
El cap dels agents de circulació de la Massana, Àlex Bruno, va tenir un record especial “per als companys que ja no són amb nosaltres”, Carles Reyes, Damià Pineño i Lluís Reñé. “Que la seva memòria ens inspiri a seguir endavant amb la mateixa passió i compromís que ells van demostrar”, va afirmar Bruno.
L’acte es va tancar amb l’entrega de medalles, com és tradició per la diada. Dos agents van rebre una condecoració per 15 anys de servei; sis, per 20 anys, i una agent, per 25 anys. A més, també va fer-se l’entrega de diplomes als set nous agents que han superat el curs de capacitació, amb la presència dels tres formadors. L’acte honorífic es va cloure amb un pica-pica a la plaça del Quart, on es va compartir un moment de germanor.