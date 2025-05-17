EDUCACIÓ
L’Associació de Joves en Risc impartirà un curs per mediar en casos de bullying
Les sessions s’impartiran al Centre Cultural les Monges de la Seu del 14 al 18 de juliol
La psicòloga infantojuvenil i mediadora Mònica Martínez, voluntària de l’Associació de Joves en Risc d’Andorra (ADJRA), impartirà el curs Bullying: claus per entendre, prevenir i actuar des de la mediació en el marc de l’escola d’estiu organitzada per la Universitat de Lleida.
L’objectiu principal del curs és que “la gent jove pugui mediar perquè aquestes coses no arribin on arriben”. Així ho va explicar Martínez, que va afirmar que els primers que han de poder detectar els casos d’assetjament són els joves i els nens, molt abans que arribin als adults, i, per tant, cal educar-los com a mediadors perquè sàpiguen com s’ha d’actuar en situacions de prevenció i detecció. El curs parteix de la necessitat de sensibilitzar i erradicar una problemàtica que està augmentant. Aquest increment de casos, però, també té lloc perquè, com va destacar Martínez, “s’ha trencat el silenci, cada cop es denuncia més”. Tot i així, encara cal molt treball per seguir trencat aquest silenci, ja que en molts casos no s’arriba a detectar la problemàtica fins a un punt excessivament avançat, segons la psicòloga i mediadora.
“L’objectiu és que la gent jove pugui mediar perquè aquestes coses no arribin on arriben”
Amb el curs també es volen donar eines als professionals, ja que, tot i que “el més interessant és que s’apuntin infants i adolescents”, en molts casos els professors i educadors tenen dificultats a l’hora de detectar els casos de bullying en els centres i d’iniciar els protocols corresponents per combatre’l, tal com va afegir Martínez.
“S’ha trencat el silenci, cada cop es denuncia més, però s’ha de seguir trencant”
Les sessions tindran una durada total de 20 hores i seran tant teòriques com pràctiques per mitjà d’exercicis, col·loquis i debats amb la participació de professionals. El curs s’impartirà al Centre Cultural les Monges de la Seu d’Urgell del 14 al 18 de juliol i les inscripcions, que es podran realitzar fins al 19 de maig, estan obertes a tot aquell que hi vulgui participar, tant del Principat com de Catalunya: “Abracem tot el territori, es donaran a conèixer les lleis catalanes i andorranes.”
A més, els socis de l’ADJRA, com a associació col·laboradora del curs, disposaran d’un descompte en la reducció del preu, amb un cost de 36,92 euros. Els membres del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que també són col·laboradors del curs, disposaran d’aquest mateix descompte. Per a la resta de participants, el cost serà de 90 euros.