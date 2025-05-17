TURISME
Jordi Torres presenta Andorra com a destinació prèmium al Brasil i Mèxic
L’acte institucional volia consolidar el Principat com a referent per a l’Amèrica Llatina
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha encapçalat aquesta setmana una missió institucional i comercial a les ciutats de Sao Paulo, al Brasil, i Ciutat de Mèxic, amb l’objectiu de consolidar Andorra com a destinació de referència en els mercats emissors de turisme prèmium de l’Amèrica Llatina, així com buscar sinergies duradores amb els principals agents del sector.
“La proposta és cada cop més prèmium, en qualitat, autenticitat i personalització”
El desplaçament s’emmarca en el pla d’accions internacionals d’Andorra Turisme i respon a la voluntat estratègica de posicionar el Principat dins d’aquest segment de turisme qualitatiu, amb iniciatives com ara l’Andorra Selected –que agrupa els productes i serveis turístics més destacats del país, aquells que ofereixen una atenció i una imatge d’excel·lència–, que acaba sent en molts casos la porta d’entrada al Principat per a aquest tipus de viatger.
“El públic brasiler i mexicà representa una prioritat estratègica per al turisme del país”
El ministre i president d’Andorra Turisme va apuntar durant les presentacions que “Andorra està evolucionant cap a una proposta cada cop més prèmium, centrada en la qualitat, l’autenticitat i la personalització. El viatger llatinoamericà, cosmopolita i sofisticat, descobreix Andorra com una destinació europea d’alt nivell, on gaudir d’experiències úniques tant esportives com de benestar, cultura, gastronomia i compres exclusives”.
Torres també va exposar que “el públics brasiler i mexicà representa una prioritat estratègica per al turisme andorrà a l’hora d’obrir-se a nous mercats”, com així ho corroboren les darreres dades disponibles: des d’inici d’any han visitat Andorra més de 8.800 brasilers –un 12% més que el 2024. Pel que fa a Mèxic, l’augment és de prop del 19% –en aquests primers quatre mesos s’han computat més de 1.500 visitants.
Les trobades han inclòs, a Sao Paulo, agents com l’associació Braztoa, els turoperadors TTW-Ski Brasil, Teresa Perez, Sete Mares o Blue Papaya, agències de representació turística. A Ciutat de Mexic, s’han mantingut reunions amb Viajes El Corte Inglés, Viajes Palacio, Ski Shop, les agències Alpino Travel, Luxus Life, Cuali Viajes i Viajes Gala i mitjans especialitzats.
A més, el ministre Torres, acompanyat de l’ambaixador d’Andorra Joan Forner, va ser rebut per l’ambaixador d’Espanya al país, Juan Duarte, i va mantenir una reunió amb el conseller turístic de Turespaña a Ciutat de Mèxic, Fernando Villalba.