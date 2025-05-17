MEDI AMBIENT
El Festi’Flora reivindica la riquesa florística del país
La conservació de la biodiversitat és una prioritat per al departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, que desenvolupa accions per protegir espècies amenaçades i divulgar el patrimoni natural del país. En aquest context, s’ha inaugurat l’exposició itinerant Flora del Pirineu, emmarcada en el III Festival de la Flora dels Pirineus (Festi’Flora), amb una trentena de làmines que mostren espècies florístiques característiques d’Andorra i del conjunt del Pirineu.
La directora del departament, Sílvia Ferrer, va destacar la importància de la sensibilització ciutadana, especialment coincidint amb la celebració del Dia internacional de la biodiversitat. En aquest sentit, l’exposició vol ser una eina per reforçar l’estima pel medi natural i posar en valor la diversitat florística del Principat, amb més de 1.600 espècies inventariades. La mostra es podrà visitar fins al 26 de juliol.