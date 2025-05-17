CIMERA
Espot debat sobre les amenaces digitals
El cap de Govern fa una crida a la cooperació per a una Europa resilient i sobirana
Sota el lema Nova Europa en un nou món: unitat, cooperació i acció conjunta, la sisena Cimera de la Comunitat Política Europea (CPE), celebrada ahir a Tirana (Albània), va reunir 47 caps d’Estat o de Govern i els màxims responsables de les principals institucions europees i internacionals per abordar la seguretat regional, la resiliència energètica, el futur de l’ampliació de la UE, la millora de la competitivitat i la complexa dinàmica de la migració actual, la mobilitat i la capacitació de joves, en especial, en els àmbits de la intel·ligència artificial i el canvi tecnològic.
La reunió celebrada a Tirana, Albània, va reunir 47 cap d'Estat o de Govern
El cap de Govern va participar en la taula de debat sobre la dimensió de defensa i seguretat, presidida pel Copríncep francès, Emmanuel Macron, i pel primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, en la qual també hi havia la primera ministra d’Islàndia, Kristrún Frostadóttir, l’alta representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, i el secretari general del Consell d’Europa, Alain Berset, entre d’altres.
Xavier Espot va centrar la seva intervenció en la taula de debat en el compromís d’Andorra amb la pau i la democràcia, destacant els reptes actuals, com ara la guerra a Ucraïna, les amenaces digitals, les ingerències en els processos electorals i el canvi climàtic. El cap de Govern va reiterar el suport a qualsevol iniciativa diplomàtica centrada a aconseguir una pau duradora.
Espot va participar en la taula de debat sobre la dimensió de defensa i seguretat
Espot va subratllar la necessitat d’intensificar la cooperació europea en matèria de seguretat digital per combatre la desinformació i protegir el debat públic, i va insistir en la col·laboració econòmica i social per reforçar la resiliència democràtica. Finalment, va concloure fent una crida a aprofundir la cooperació en els àmbits de la seguretat digital, econòmica i social, per construir una Europa resilient i sobirana, on la pau i la democràcia siguin valors protegits i compartits per totes les nacions que la componen.
Espot també va poder intercanviar opinions al voltant de les relacions bilaterals i multilaterals amb els líders europeus aplegats a Tirana, entre els quals el president francès i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el primer ministre britànic, Keir Starmer, la presidenta de la Confederació Helvètica, Karin Keller-Sutter, el primer ministre d’Àustria, Christian Stocker, el president del Consell de la Unió Europea, António Costa, i el secretari general del Consell d’Europa, Alain Berset, entre d’altres.
Durant la jornada de treball, va mantenir una reunió bilateral amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, amb qui va tractar la cooperació econòmica que s’ha establert entre els dos països després de la missió econòmica celebrada a principi de maig. Durant la trobada els dos mandataris van compartir l’experiència de Liechtenstein des que pertany, fa 30 anys, a l’Espai Econòmic Europeu.
També va mantenir una reunió amb el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, en la qual van aprofundir sobre diverses matèries de col·laboració i reptes comuns i es van instar a retrobar-se novament a Andorra d’aquí a poc més d’una setmana amb motiu de la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa.