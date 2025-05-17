SUCCESSOS
Detingut un camioner per conduir drogat i amb 1,6 grams de cocaïna
El conductor, de 31 anys, circulava amb un remolc amb la càrrega descompensada
La policia ha detingut aquesta setmana fins a tres persones per consum i possessió de cocaïna. Dijous passat a la tarda, a la frontera del riu Runer, els agents van deteneir un home de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública que accedia al país amb 1,6 grams de cocaïna. L’arrestat era el conductor d’un camió a qui es va controlar perquè duia un remolc amb la càrrega descompensada, fet que podia comportar un perill. L’home també va donar positiu a la prova de tòxics.
En aquesta mateixa línia, la nit de dijous al divendres, a Andorra la Vella, la policia va arrestar un altre home, de 39 anys, amb 0,2 grams de cocaïna.
Tres arrestats aquesta setmana per consum i possessió de cocaïna
A Escaldes-Engordany, un home de 38 anys va ser detingut també aquesta setmana pels cossos policials com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’arrest es va produir arran d’una intervenció el 8 de maig passat, quan els agents van ser requerits per uns aldarulls en un hotel d’Arinsal, on s’allotjava el detingut. L’home va haver de ser ingressat a l’hospital fins que se li va donar l’alta mèdica dilluns i se li va poder prendre declaració, moment en què va manifestar que havia consumit cocaïna i es va procedir a la seva detenció. A l’habitació de l’hotel, la policia va localitzar restes de cocaïna i estris per a la preparació i consum de les dosis, i a l’interior de la seva cartera es va trobar un embolcall de plàstic amb 0,7 grams més d’aquesta mateixa substància.
La matinada d’ahir, un altre conductor de 21 anys va ser detingut a Andorra la Vella amb una taxa d’alcoholèmia de 0,94. Un cop a les dependències policials, se li van trobar 14,6 grams d’haixix i es va procedir a fer-li la prova de tòxics, en la qual també va donar positiu.
Finalment, aquesta setmana la policia va arrestar dos homes més, no residents, de 33 i 36 anys, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar documentació falsa al servei d’Immigració, per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.