PRIMER CONTACTE
El cònsol es compromet amb els problemes dels peruans
Tàpies, el nou diplomàtic honorari, es va trobar amb l’associació de residents del Perú per abordar els reptes de la comunitat
El cònsol honorari del Perú, Jaume Tàpies, va mantenir una primera reunió amb l’Associació de Peruans a Andorra, en la qual es va comprometre a abordar les principals problemàtiques que afecten la comunitat al país. La trobada, que es va celebrar el mes passat, va tenir lloc a petició del mateix Tàpies.
El president de l’associació, Lorenzo Castillo, va qualificar la reunió de “constructiva”, i va destacar que es van establir les bases per a una col·laboració futura en temes com ara facilitar els tràmits legals i garantir una millor estada per als membres de la comunitat que resideix a Andorra. Entre els altres assumptes tractats hi va haver l’arribada de treballadors procedents del Perú i les condicions que troben al sector de la construcció en travessar la frontera, així com qüestions relacionades amb la sanitat, l’educació i, en general, “tot allò que més ens preocupa”, va resumir Castillo.
“A la reunió amb el cònsol vam parlar de tot allò que més ens preocupa”
La designació de Tàpies va generar certa polèmica inicial, ja que, en el seu moment, l’associació va assenyalar que era un perfil desconegut per a la comunitat peruana resident. Tot i això, després d’aquesta primera presa de contacte, Castillo es va mostrar optimista i confiat que el nou cònsol honorari podrà desenvolupar una bona tasca. De moment, Tàpies està centrant els seus esforços a “intentar cobrir les necessitats logístiques per fer funcionar el consolat”, segons va explicar el president de l’associació de peruans.