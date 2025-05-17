Cultura
Bonell destaca la literatura com a pont de coneixement entre territoris de parla catalana
La Biblioteca Nacional ha acollit la jornada ‘Andorra: patrimoni literari i geografia’
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha destacat avui el paper de la literatura com a eina de coneixement i de relació entre territoris de parla catalana, durant la jornada ‘Andorra: patrimoni literari i geografia’ celebrada a la Biblioteca Nacional.
La trobada, coorganitzada amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, ha servit per presentar el volum Andorra de la Geografia Literària dels territoris de parla catalana, col·lecció impulsada pel filòleg Llorenç Soldevila. El projecte s'integra dins el portal Endrets.cat, que connecta indrets i textos literaris del món catalanoparlant.
Durant la jornada, experts i escriptors andorrans com Albert Villaró, Roser Porta o Joan Peruga han reflexionat sobre la relació entre literatura i territori. També s’ha inaugurat l’exposició “Geografia vital de Llorenç Soldevila” i s’ha organitzat un itinerari literari pels espais emblemàtics d’Encamp amb lectures de textos vinculats.