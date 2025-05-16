Copríncep episcopal
Vives rep les cartes credencials de deu ambaixadors
El copríncep episcopal ha estat acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor
El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest divendres les cartes credencials de deu ambaixadors acreditats a Andorra. Vives ha estat acompanyat de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i del representant personal del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.
Els ambaixadors que han presentat les cartes credencials davant Vives han estat Alexander Wykeham Ellis, ambaixador del Regne Unit; Mohamed Yahya Teiss, ambaixador de Mauritània; la princesa Haifa Abdulaziz Al Mogrin, ambaixadora de l'Aràbia Saudita; Aglaia Balta, ambaixadora de Grècia; Salem Al-Shafi, ambaixador de Qatar; Tadej Rupel, ambaixador d’Eslovènia; Adriana Bolaños Argueta, ambaixadora de Costa Rica; Per-Arne Hjelmborn, de Suècia; Jãnis Zlamets, de Letònia i Essam Abdulaziz Aljassim, ambaixador de Bahrain.