Andorra Business
El segon taller per a emprenedors exhaureix totes las places
L'activitat, que s'allargarà fins dissabte, reuneix participants de sectors molt diversos amb l'objectiu de dotar-los de les eines essencials per potenciar el model de negoci
La segona edició del taller intensiu per a emprenedors i startups d'Andorra Business ha donat el tret de sortida aquest divendres amb totes les places exhaurides "des de fa setmanes", segons ha informat l'entitat a través d'una nota de premsa, que afegeix que aquest fet mostra un "interès creixent per l'emprenedoria del país".
L'activitat, que s'allargarà fins dissabte, reuneix participants de sectors molt diversos amb l'objectiu de dotar-los de les eines essencials per potenciar el model de negoci. La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que el taller està pensat "tant per a startups constituïdes com per a emprenedors que encara no han creat la seva empresa. Amb un format intensiu i molt personalitzat, ofereixen una oportunitat única per validar idees de negoci i fer-les créixer amb el suport de professionals experts".