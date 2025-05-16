Jornada de cures pal·liatives
El SAAS aposta per la musicoteràpia
La parapública vol continuar millorant el programa d’acompanyament
La cloenda de la II Jornada de Cures Pal·liatives ha servit per remarcar l’aposta del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) pel tractament de la musicoteràpia en els pacients que es troben en la Unitat de Cures Pal·liatives. La psicòloga i musicoterapeuta de la Universitat de Barcelona, Núria Escudé, ha explicat la importància d’aquest tractament “per aproximar-se al pacient” com a “forma de comunicació perquè el pacient expressi el que sent”.
La disciplina terapèutica demostra una millora en els símptomes físics dels convalescents i ajuda a tractar l’insomni i l’ansietat a través de la música en viu i adaptant-se als seus gustos per treure’ls un somriure i emocionar-los en un moment complicat de les seves vides.
També s’ha donat a conèixer el nou conveni de musicoteràpia, desenvolupat per la Fundació ONCA i pel SAAS, que tindrà continuïtat un any més amb opció a un altre, gràcies a l'èxit que va tenir la prova pilot que es va desenvolupar en el darrer tram de 2024 amb gran satisfacció per part dels pacients.
El nou programa aporta novetats com que la teràpia es portarà a terme dos cops per setmana, en lloc d’una, a cada pacient a la unitat de cures pal•liatives de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i el prolongament de l’acord ajudarà a realitzar estudis científics amb la finalitat de millorar l'experiència amb els pacients.
L'ONCA subvencionarà les sessions de musicoteràpia i l'entitat parapública aportarà recursos humans i materials per a poder-los realitzar. També es durà a terme un projecte de recerca, on participaran set infermers de la Unitat de Cures Pal•liatives, on l'objectiu serà detectar i veure símptomes físics i emocionals, a través de l'escala Edmonton, una escala de valoració numèrica i amb una escala valida d'HADS per la detecció d’ansietat i depressió. La infermera de la Unitat de Cures Pal·liatives del centre hospitalari, Mari Paz Provencio, ha tancat la presentació del programa assegurant que "la musicoteràpia pot curar les ferides que la medicina no pot tocar".