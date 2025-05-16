DRETS SINDICALS
Reforçar la veu del treballador
Patronal i sindicat han atansat posicions al voltant de la negociació de la llei d’acció sindical i tindran les propostes llestes al juliol
L’augment de la representació dels treballadors a les empreses és més a prop després que la patronal i el sindicat posessin sobre la taula les seves cartes, amb diversos punts en comú. La bona nova la va anunciar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a la sortida del Consell Econòmic i Social (CES), que es va celebrar ahir. Les mesures concretes en les quals coincideixen encara s’han de determinar, però Marsol va avançar que “s’ha fet un pas endavant. Encara no s’han establert els punts d’acord, però en les propostes es veu que n’hi haurà en diversos aspectes”.
Les reformes definitives que s’acordin es presentaran al juliol, en la pròxima sessió del CES. A partir d’aquí, les modificacions es portaran al Consell General per aplicar els canvis pertinents a la llei, sempre que el contingut acordat sigui suficient per impulsar una reforma legislativa, va explicar Marsol.
La impressió de la ministra, a la vista de les propostes inicials, és que s’arribarà a una entesa prou profitosa. Tot i així, en cas que no fos possible, Marsol va afirmar que el Govern serà l’encarregat de promoure els canvis abans del setembre, complint així el compromís que la titular de Treball va assumir en seu parlamentària.
Més representació
El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, també va evitar concretar propostes mentre no estiguin validades, però va avançar que “el que s’intenta és simplificar al màxim la representació i que els procediments previstos als codis laborals siguin més àgils”, va assenyalar, amb l’objectiu de trobar més mecanismes per afavorir la interlocució entre empresaris i treballadors.
La prioritat de la Confederació Empresarial és augmentar la representació dels treballadors, però Cadena va remarcar que “no ens tanquem a la possibilitat que hi pugui haver altres modificacions al CES, que anirem estudiant a poc a poc”.
Per la seva banda, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va destacar la necessitat de protegir els treballadors que es presentin com a delegats d’empresa i que les seves tasques siguin recompensades. “Tenim acomiadament lliure i qualsevol treballador que es presenti al comitè d’empresa està protegit durant dos anys, però sap que després serà el primer a ser acomiadat si ha promogut molts conflictes laborals”, va lamentar Ubach, que va afegir que també estan negociant amb les patronals sectorials sobre el tema.
Una de les propostes del sindicat és, precisament, ampliar el període de protecció dels treballadors que es presentin com a delegats, per garantir l’exercici efectiu de la seva tasca. “El que volem és que els treballadors tinguin més influència dins les empreses, que puguin ser escollits lliurement i que tinguem comitès d’empresa sòlids, amb persones implicades i no tan sols simbòliques. Volem que totes les empreses tinguin delegats i amb una llei d’acomiadament lliure això és molt difícil”, va denunciar.
Un altre dels temes en què va incidir Ubach és la necessitat d’incrementar el nombre de delegats en matèria de seguretat i higiene laboral, una figura que, segons va lamentar, avui dia és inexistent al país, tot i que la llei obliga que hi siguin presents.
LA QUOTA D'ESTIU SERÀ DE 500 TREBALLADORS
El president de la CEA, Gerard Cadena, va valorar positivament la quota i va destacar que “hi ha marge per cobrir totes les necessitats dels empresaris”.