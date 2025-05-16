SUCCESSOS
El radar de Coll de Nargó, a la C-14, comença a sancionar
El giny està col·locat per controlar els vehicles en direcció Andorra
El radar de Coll de Nargó, a la C-14, que el Servei Català de Trànsit va ressituar a final de l’any passat, ja funciona, segons informa el diari Segre. Fa vint anys que va ser instal·lat per sancionar els vehicles que circulaven en sentit Lleida, però la falta de connexió elèctrica va provocar que estigués inactiu durant tots aquests anys, funcionant només com una eina dissuasiva. Després d’instal·lar-lo en un nou emplaçament, a dos-cents metres del nucli urbà, fonts del Servei Català de Trànsit han informat que el radar funciona i sanciona. El radar controla els vehicles que van en sentit Andorra.
L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, va explicar a final de l’any passat que esperava que la mesura millorés la seguretat de la travessia: “A principi del 2022 van instal·lar dos semàfors i un pas de vianants, però els vehicles continuen circulant a velocitats molt inadequades.”
La millora de la seguretat és una llarga reivindicació dels veïns
La millora de la seguretat de la travessia de Coll de Nargó és una llarga reivindicació dels veïns. L’ajuntament sol·licitava la construcció d’una rotonda, però finalment van instal·lar dos semàfors, un en cada sentit de la marxa, amb polsadors perquè els vianants els accionin per poder travessar la via. La millora també va incloure que es pintessin diversos passos de vianants, la construcció d’una vorera a banda i banda de la carretera i la millora de l’enllumenat.