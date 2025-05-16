LABORAL

El nombre de treballadors aturats creix un 2,9%, fins a les 245 persones

Persones treballant en un negoci.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

El nombre d’aturats va créixer lleugerament a l’abril, segons l’actualització de dades publicada ahir per Estadística. El servei d’Ocupació tenia 245 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, un 2,9%, per sobre de les 238 persones inscrites al març i un descens del 27,1% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Hi havia, a més, dos centenars de persones registrades buscant una millora laboral. El servei d’Ocupació tenia, alhora, pràcticament 2.000 ofertes de treball actives, un 21,8% més respecte a les 1.606 del mes anterior però un 10,2% menys que al mateix període de 2024 (2.177 ofertes).

L’informe assenyala que 12 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària. Es tracta de la mateixa xifra de beneficiaris del mes anterior, mentre que està un 36,8% per sota de la del mateix mes de l’any passat.

Finalment, durant el mes d’abril es van formalitzar vuit contractacions a través del servei i 11 pels programes de treball temporal. Un total de 58 treballadors registrats van trobar feina pels seus propis mitjans.

SALARI MEDIÀ DE 2.121 EUROS

El salari medià del març, segons les dades avançades per Estadística, era de 2.121,49 euros, un 6,2% superior a l’avançat del mateix mes de l’any anterior. El nombre de persones assalariades era de 47.988, que suposa un creixement del 2,5% respecte al mateix període del 2024. La massa salarial s’havia incrementat un 7,3% i se situava en 132,15 milions d’euros. Pel que fa al salari mitjà, va experimentar una pujada del 4,6%, fins a situar-se en els 2.753,90 euros.
