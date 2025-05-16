LABORAL
El nombre de treballadors aturats creix un 2,9%, fins a les 245 persones
El nombre d’aturats va créixer lleugerament a l’abril, segons l’actualització de dades publicada ahir per Estadística. El servei d’Ocupació tenia 245 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, un 2,9%, per sobre de les 238 persones inscrites al març i un descens del 27,1% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Hi havia, a més, dos centenars de persones registrades buscant una millora laboral. El servei d’Ocupació tenia, alhora, pràcticament 2.000 ofertes de treball actives, un 21,8% més respecte a les 1.606 del mes anterior però un 10,2% menys que al mateix període de 2024 (2.177 ofertes).
L’informe assenyala que 12 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària. Es tracta de la mateixa xifra de beneficiaris del mes anterior, mentre que està un 36,8% per sota de la del mateix mes de l’any passat.
Finalment, durant el mes d’abril es van formalitzar vuit contractacions a través del servei i 11 pels programes de treball temporal. Un total de 58 treballadors registrats van trobar feina pels seus propis mitjans.