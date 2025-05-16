Justícia
Montse Gil té pendents de retornar 46.000 euros dels 70.000 "il·legalment sostrets"
La justícia avala l'embargament de la tretzena paga de l'excònsol de Sant Julià per rescabalar abans els diners públics dels quals es va apropiar
La justícia va acceptar que l'excònsol de Sant Julià retornés els 70.427 euros del comú de Sant Julià que va gastar en despeses personals de manera fraccionada, 300 euros mensuals fins a completar la quantitat. Pagaments que efectua des de l'abril del 2022 (va ser condemnada el 2017 i la responsabilitat civil no es va fixar fins el març del 2021). Però la Batllia, per aute del novembre passat va ordenar l'embargament íntegre de la tretzena paga de l'excònsol, que és funcionària del Govern, per accelerar la recuperació dels diners. Una decisió a la qual es va oposar Gil i que ara avala el Tribunal Superior. L'expolítica laurediana esgrimia la càrrega de les despeses familiars però els magistrats entenen que té capacitat econòmica suficient com per entregar la paga extra del desembre. L'aute assenyala que dels punts de la CASS es determina que el darrer mes de l'any i fruit del sou extraordinari percep més de 7.000 euros mensuals "el que permet reduir de manera significativa el seu deute, a més tractant-se de diners públics". Ara mateix, encara ha de rescabalar més de 46.000 euros.
"La decisió d'embargament pronunciada per la batlle té per únic objectiu de rescabalar els diners públics il·legalment sostrets el més ràpid possible amb una mesura proporcionada a la situació patrimonial de la recurrent i mereix aprovació", sosté el Superior. L'excònsol va ser condemnada per ordenança penal a dos anys de presó, quatre amb caràcter ferm en règim de semillibertat, i la resta qualificada a abonar la responsabilitat civil, a banda d'una multa de 10.000 euros i la inhabilitació per exercir el càrrec de cònsol durant sis anys. Va quedar acreditat que va usar la targeta de crèdit del comú per realitzar compres personals.