TREBALL
La llista d’Eva Font s’imposa a l’USdA i liderarà el comitè d’empresa del SAAS
La candidatura d’independents obté vuit de les 11 cadires de l’organisme de representació
El resultat de les eleccions al comitè d’empresa del SAAS evidencia la penalització a la branca sanitària de l’USdA. El sindicat obté només tres de les onze cadires de l’organisme de representació dels treballadors després d’haver ostentat la majoria, amb set membres, i d’haver protagonitzat un final d’etapa convuls que es va cloure amb la dimissió en bloc del comitè i la necessitat de convocar eleccions per renovar-lo. La clara vencedora és la candidatura liderada per la infermera d’urgències Eva Font, que va ser l’aspirant més votada i que ahir a la nit celebrava els resultats, la participació (del 59,08%), agraïa la implicació de tot el personal que havia fet possible la logística electoral i apel·lava al treball conjunt que comença ara entre els onze representants (vuit dels quals del seu equip), però amb la voluntat de convocar al més aviat possible una assemblea de treballadors per enfocar la negociació del nou conveni col·lectiu. I defugint de polèmiques o etiquetes. “Tant els membres de l’USdA com nosaltres som treballadors del SAAS”, treballadors que busquen contribuir “a fer funcionar les coses”, va remarcar.
L’USdA va fer autocrítica i es va emplaçar a una reflexió. En un missatge, el seu portaveu, Jordi Samsó, admetia que “no hem sabut transmetre les nostres reivindicacions en el to que la gent necessitava per tal de tenir més suport”. El sindicat entén que el personal “han decidit apostar per una línia més conservadora” i que ara toca valorar uns resultats “decebedors” i extreure conclusions, “aprendre de les decisions preses”.
Samsó és un dels quatre suplents del comitè d’empresa, tres dels quals de la llista sindical. Els onze titulars són Eva Font, Núria Quinquillà, Manuela Matambo, Montserrat Nazzaro, Víctor Garcia, Mireia Casanovas, Aderito Charrua i Josep Maria Farràs per part dels no afiliats. I Miquel Rey, Sònia Gallego i Sergi Joval, de l’USdA. Eva Font va ser l’aspirant més votada amb 361 suports i podria convertir-se en la pròxima presidenta de l’ens. Però molt a prop, amb 346 vots, es va situar Miquel Rey, que va ser el candidat que en els comicis del 2023 va obtenir el major nombre de suports (va liderar el comitè d’empresa fins que va decidir deixar la presidència) i que continua comptant amb un suport notable entre la plantilla. Els suplents són els afiliats Fèlix Santander, Jordi Presas i el citat Jordi Samsó i la treballadora no afiliada Jennifer Gascón.
El SAAS va informar que “com més aviat millor es procedirà a trametre l’acta d’escrutini al departament de Treball del Govern, perquè es procedeixi al registre dels resultats i a la inscripció dels membres que constituiran el comitè d’empresa”. La negociació del nou conveni col·lectiu és la tasca que han d’afrontar ara els nous representants. Font va assenyalar que volen copsar les inquietuds de la plantilla en una assemblea abans d’encetar-la.