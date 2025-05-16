ESTADÍSTICA
L’impost d’inversió estrangera no posa el fre a la compra d’immobles
Les aportacions dels no residents en habitatge augmenten un 25,8% el 2024
La inversió estrangera en béns immobles va experimentar un increment del 25,8% l’any 2024, amb un total de 541 operacions registrades, 111 més que el 2023. L’import global d’aquestes transaccions també va créixer de manera notable, amb un augment del 48% en passar de 255,8 a 378,5 milions d’euros, segons dades publicades pel departament d’Estadística. El servei va argumentar que l’increment es deu a la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, que fixa que els residents amb menys de tres anys al país també han de dur a terme el tràmit.
El nombre total de sol·licituds va créixer un 28,5% l'any passat
Aquest repunt va agafar de sorpresa la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que va admetre que no s’esperava un augment de les sol·licituds d’inversió estrangera després de l’entrada en vigor el febrer passat d’un impost destinat a contenir l’arribada de capital exterior. Tot i aquest creixement, Marsol va refermar el compromís de posar límits a la inversió estrangera, tot recordant que “la voluntat no ha estat mai eliminar-la completament”.
Marsol referma el compromís de posar límits a la inversió estrangera
El nombre total de sol·licituds d’inversió estrangera va créixer un 28,5% respecte al 2023. En canvi, el volum d’inversió declarada només va créixer un 6,8%, situant-se en 300,7 milions d’euros. L’informe d’Estadística també destaca que les sol·licituds formalitzades van caure un 35% (278 menys que l’any anterior), i el volum d’inversió formalitzada va retrocedir un 34,8%.
Coordinadora
Marsol també va ser preguntada sobre les demandes de la coordinadora per millorar la situació de l’habitatge. Sense voler entrar en el detall de les propostes, la ministra va recordar que fins al 2027 el Govern ha aplicat una mesura molt restrictiva i intervencionista, amb la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer. En aquest sentit, va assegurar que l’executiu està centrant-se a analitzar com actuar a partir del 2027 per afrontar la liberalització del mercat. “Encara tenim temps per treballar-hi i, ara com ara, no hi ha cap proposta concreta sobre la taula”, va declarar.
Marsol també va destacar les accions ja emprades pel Govern, com ara el reforç del parc públic d’habitatge, la Llei de creixement sostenible o la cessió temporal de pisos buits i apartaments turístics, totes elles amb l’objectiu de fer aflorar més habitatges al mercat de lloguer i compra, reduir l’actual intervencionisme i “tornar a la normalitat”.
EL PREU DEL METRE QUADRAT PUJA 2000 EUROS DES DEL 2019
Quant a la salut del negoci immobiliari, el primer trimestre de l’any 2024 s’ha tancat amb un increment del 70,9% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al primer trimestre de l’any anterior, però amb una disminució del 14,3% respecte al darrer trimestre de l’any 2024. Estadística recorda que l’augment respecte al 2024 s’ha de contextualitzar en la moratòria a la inversió estrangera encara vigent aleshores, en espera de l’aprovació del nou impost. En total es van formalitzar durant el període 511 transaccions per un valor de 326 milions d’euros. Van créixer les operacions en totes les tipologies de béns immobles, però l’augment més alt va ser de pisos i habitatges, amb un 82,5% més respecte al mateix període de l’any anterior.