MEDICINA
L’hospital engega la donació de còrnia
El conveni busca assolir un gran nombre de donants i ja compta amb una alta demanda
Aconseguir que es donin entre 10 i 20 còrnies l’any. Aquest és el repte que es vol assolir amb el conveni que es va signar ahir entre el ministeri de Salut, el Banc de Sang i Teixits, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. El programa vol promoure l’obtenció de teixits per part de donants difunts i el seu enviament i tractament a l’empresa pública del departament de Salut de la Generalitat catalana. “Aquest és un acte solidari amb un impacte molt important, ja que el trasplantament de còrnia és un dels que tenen més èxit i permet, en molts casos, restaurar totalment o parcialment la visió”, va explicar la ministra de Salut, Helena Mas, que va afegir que “Andorra és un país solidari en matèria de donacions”.
El procediment s’iniciarà amb el procés de tramitació, en què es revisarà que no existeixi oposició en vida i es demanarà consentiment a la família del donant. A partir de les dades obtingudes, s’avaluarà si es compleixen els criteris de donació del centre de donacions de l’Hospital Clínic. Si l’avaluació és favorable, es procedirà a l’extracció i a la restauració del cos. Després s’efectuarà l’enviament de còrnies al BST, que les conservarà fins al trasplantament. “S’ha prioritzat l’obtenció de còrnies per sobre de la resta de teixits que poden ser trasplantats, com és el cas de la pell o els ossos, ja que són de fàcil extracció i tenen una finestra de conservació més llarga”, va explicar la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, que va assegurar que “es pot trasplantar sense necessitat de compatibilitat sanguínia entre donant i receptor” i el personal sanitari del SAAS podrà portar a terme l’exsucció a l’hospital de Meritxell.
Tothom pot ser donant, independentment de l’edat, i condicions com la miopia, astigmatisme, cirurgia ocular o antecedents de càncer no ho impedeixen, i es demana a les famílies que informin o registrin la voluntat del donant al document de voluntats anticipades. Per a més informació es pot enviar un e-mail a cornia@saas.ad o trucar al 871 555 de nou del matí a tres de la tarda.