CULTURA
L’Escena Nacional tanca un protocol contra els abusos sexuals i de gènere
El pla d’acció és preventiu, però respon a una mala praxi solucionada internament
L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ja té aprovat un protocol de prevenció i actuació en cas d’abusos sexuals i abusos per raó de gènere, “com a compromís per assolir espais de treball segurs i unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre persones i, consegüentment, lliures de situacions d’assetjament sexual per raó de sexe”. Així es plasma en pla d’acció de l’ENA, que va entrar en vigor el 18 de març passat. El document també expressa una “desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i abusives en tots els nivells de l’organització”.
El procediment d’actuació preveu tres fases. La primera, de comunicació i d’assessorament, té una durada màxima de tres dies laborables i s’inicia amb la comunicació de la percepció o la sospita d’assetjament per part de la persona assetjada o algun testimoni.
L’afectada és acompanyada per una persona de referència de l’empresa que és la responsable de la gestió i la custòdia de la documentació que s’haurà d’adjuntar en la denúncia que s’haurà de presentar al punt lila de la web de l’ENA. En aquest moment s’inicia la segona fase, de denúncia interna i investigació, en què s’haurà d’emetre un informe sobre l’existència o no d’una situació d’assetjament. Cal tenir en compte que el protocol no admet denúncies anònimes.
La darrera fase del protocol és la de la resolució, que s’ha de dictar en un termini màxim de vint dies hàbils a comptar de la data en què s’interposi la denúncia. En aquest cas, si hi ha indicis suficientment provats de l’existència d’una situació d’assetjament, s’incoa l’expedient disciplinari i s’adopta la sanció que correspongui, en funció del tipus d’infracció comesa.
El codi s'aplica a treballadors i persones amb qui interactuïn
Aquest codi s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc en l’entorn laboral de l’ENA, a totes les persones treballadores i aquelles amb qui interactuïn, com podrien ser clients i clientes, persones usuàries de serveis, proveïdors o proveïdores.
Mala Praxi
El plantejament del pla d’acció és purament preventiu. Recentment, però, ha sortit a la llum que al setembre van tenir lloc a l’ENA certes situacions incòmodes entre un grup d’actors i professionals de l’empresa. La situació, que es tractava d’assetjament estrictament laboral i no sexual, es va solucionar internament i en cap cas consten denúncies al respecte.
APOSTA PEL TALENT LOCAL EN LA NOVA TEMPORADA DE L'ENA
Enguany, l’ENA renuncia a una temporada pròpia per reforçar les programacions existents a les parròquies, donant continuïtat a les produccions creades al país i ampliant-ne el recorregut amb quatre propostes escèniques: una peça de creació en temps rècord, una obra de text irreverent sobre la mort, una proposta interdisciplinària de creació comunitària i la reprogramació de Macbeth, una producció jove amb gran acollida la temporada anterior.
La Jove Companyia de Teatre, dirigida pel Joan Hernández, i la Jove Companyia de Dansa, dirigida per la Mònica Vega, continuen com a pilars de l’ENA. Aquesta temporada treballen en paral·lel amb l’objectiu de consolidar itineraris formatius i escènics per al talent emergent, amb col·laboracions destacades com les d’Ex Nihilo i Jaume Viñas.