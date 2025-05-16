MEMÒRIA D'ANDORRA BANKING
El sector financer consolida el pes com a pilar fonamental de l’economia nacional. Segons la memòria anual publicada ahir per Andorran Banking, l’activitat bancària i financera representa actualment un 13% del producte interior brut (PIB), una xifra que s’eleva fins al 19% si es tenen en compte els efectes indirectes de l’activitat sobre altres sectors.
El document destaca que el conjunt del sector, que inclou tres entitats bancàries, 21 entitats financeres no bancàries, 23 companyies d’assegurances i quatre veedors digitals, constitueix un ecosistema clau per al desenvolupament econòmic d’Andorra. A més de l’aportació directa al PIB, la capacitat de generació d’ocupació també és notable: dona feina al 4% de la població assalariada i el percentatge s’enfila fins al 7,8% si es consideren els llocs de treball generats de manera indirecta.
Durant el 2024, el sector bancari andorrà ha experimentat un increment significatiu en els principals indicadors. El total d’actius ha arribat als 21.091,78 milions d’euros, un 12,56% més que l’any anterior. Dins d’aquest volum, l’efectiu i els dipòsits a la vista han augmentat un 55,97%, fins als 4.926,65 milions. Els beneficis dels bancs també han registrat una evolució positiva, assolint els 175 milions, un 7% més respecte al 2023, gràcies a l’increment dels ingressos derivats dels tipus d’interès i a una sòlida gestió del risc creditici, que ha permès situar la ràtio de morositat en un mínim històric de l’1,8%.
L’informe remarca el compromís del sector amb la transformació digital, a la qual ha destinat més del 6% dels beneficis. Durant l’últim exercici, els usuaris digitals han crescut un 13% i els de les aplicacions mòbils, un 20%. En paral·lel, l’ús de l’efectiu ha caigut al 15% del total d’operacions, mentre que els pagaments en targeta han assolit els 1.800 milions, gairebé la meitat del PIB. En termes fiscals, el sector bancari ha contribuït amb 26 milions d’euros en impostos de societats, una xifra superior als 21,24 milions de l’any anterior.
Amb una plantilla global de 2.830 persones repartides en 11 països de quatre continents, el sistema bancari manté una forta presència internacional. Al Principat, el nombre d’oficines ha disminuït lleugerament, passant de 37 a 32, mentre que la plantilla local ha quedat en 1.202 treballadors. Amb una activitat sòlida, una aposta per la innovació i una contribució econòmica rellevant, el sector bancari referma la posició estratègica dins del teixit productiu andorrà.
