Successos
Ferit el conductor d'un patinet en un accident amb un cotxe
El jove ha patit lesions en un peu
Un jove de 24 anys que conduïa un patinet ha resultat ferit en un accident de trànsit amb un cotxe de matrícula andorrana. Els fets s'han produït a l'alçada del número 9 del carrer Pere d'Urg d'Andorra la Vella quan el jove passava per la via i ha estat colpejat pel vehicle que sortia d'un aparcament, segons ha explicat la policia, que ha rebut l'avís a les 15.12 hores. El conductor del patinet ha frenat per evitar el cop però el turisme li ha acabat passant per sobre d'un peu, han indicat des del cos de seguretat.
El ferit ha estat traslladat en ambulància fins a l'hospital per ser atès de les lesions que ha patit.