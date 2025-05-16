Govern
Espot apel·la a la cooperació europea per "garantir la pau i l’estabilitat"
El cap de Govern participa a la cimera de la Comunitat Política Europea a Tirana i agraeix l'acollida del primer ministre albanès, Edi Rama
El cap de Govern, Xavier Espot, ha viatjat aquest divendres a Tirana, capital d’Albània, per participar en la sisena cimera de la Comunitat Política Europea (CPE), una trobada que ha reunit 47 caps d'Estat o de Govern, sota el lema 'Nova Europa en un nou món: unitat, cooperació i acció conjunta'. Enguany la cimera ha anat envers la seguretat regional, la resiliència energètica i el futur de l'ampliació de la UE.
Espot ha participat en la taula de debat sobre la dimensió de defensa i seguretat, que ha presidit el president francès Emmanuel Macron, i el primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, que ha girat entorn de la protecció dels processos democràtics de les ingerències i manipulacions de la informació a través de les xarxes socials.
El cap de Govern ha remarcat el compromís d'Andorra amb la pau i la democràcia, destacant els reptes actuals com la guerra a Ucraïna, les amenaces digitals, les ingerències en els processos electorals i el canvi climàtic.
En un missatge a través de les xarxes socials, Espot ha agraït l’acollida del primer ministre albanès, Edi Rama, i ha destacat la importància de la trobada: “La cooperació dels països del continent és fonamental per garantir la seguretat i la pau a Europa”, ha afirmat el cap de Govern.
La Comunitat Política Europea és una iniciativa que busca promoure el diàleg i l’entesa entre tots els països del continent, més enllà dels límits de la UE, per tal d’afavorir una acció conjunta davant dels grans reptes comuns. Espot ha pogut mantenir una reunió bilateral amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, amb qui ha tractat la cooperació econòmica que s'ha establert entre els dos països després de la missió econòmica celebrada a principis de maig.