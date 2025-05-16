Olimpisme
Els Jocs dels Petits Estats tindran 25 agents antidopatge
Mònica Bonell, juntament amb el secretari d'Estat, Alain Cabanes, i la director de l'Agència Andorrana Antidopatge, Laia Montoliu, han entregat les acreditacions
Els Jocs dels Petits Estats d'Europa que se celebraran al Principat, del 26 al 31 de maig, comptaran amb la presència de 25 agents antidopatge. La ministra de Joventut i Esports, Mònica Bonell, juntament amb el secretari d'Estat, Alain Cabanes, i la director de l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD), Laia Montoliu, han entregat les acreditacions als 25 agents, 20 dels quals han passat la formació recentment.
Els Jocs dels Petits Estats seguiran el pla de control antidopatge establert per l'Agència Internacional de proves (ITA), segons ha fet saber Govern a través d'un comunicat. L'ITA ha estat contractada pel COA per exercir com a autoritat de control de dopatge i de gestió. Els agents antidopatge s'encarregaran de realitzar els controls pertinents als atletes a les diferents proves, d'acord amb el pla establert per l'ITA.