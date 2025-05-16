PROJECTE DE LLEI
Les persones amb discapacitat, preocupats per la proposta d’alleugerir la llei d’accessibilitat
DA va presentar 22 esmenes per rebaixar les sancions a la meitat de l’import actual
La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) es va mostrar ahir preocupada per les esmenes que va presentar ara fa dos dies el grup parlamentari demòcrata per alleugerir els terminis i les condicions, com és el cas de les multes, de la llei d’accessibilitat. Així ho va expressar la presidenta de la FAAD, Diana Figueras. “Les persones discapacitades són persones i totes les persones tenen els mateixos drets”, va afirmar Figueras, que considera que “el text no és tan exigent” per haver-lo de rebaixar.
El grup parlamentari va plantejar una reducció de les sancions, a la meitat de l’import actual, per a les petites i mitjanes empreses que no compleixin la llei d’accessibilitat. En aquest sentit, les infraccions molt greus passarien dels 100.000 als 50.000 euros i les greus es rebaixarien fins als 25.000 euros. A més, el període per tramitar aquests plans d’accessibilitat s’incrementaria a tres anys, respecte dels dos inicials plantejats.
“Hi ha diversos tipus d’infraccions i n’hi ha que no s’han de deixar passar”
En resposta a aquesta proposta dels demòcrates, Figueras va considerar que la llei d’accessibilitat hauria de ser exigent i tenir-se en compte, sobretot “en construccions i edificis nous”, ja que “si es poden fer adaptacions es fan”. De fet, la presidenta de la FAAD va explicar que els negocis disposen d’un pressupost que els ofereix Govern amb el qual “està previst que es facin les remodelacions, així que no hi hauria d’haver excusa”. I en cas que no sigui possible, l’empresari “ha de ser conscient que no està adaptat”, va afegir de manera contundent la presidenta de la FAAD.
Figueras va destacar que els empresaris reben diversos avisos abans de ser multats i que, per tant, s’hi han de “negar moltes vegades per cometre una infracció”, motiu pel qual la magnitud de les sancions que planteja la llei és adequada. “No és lògic”, va concloure la presidenta de la FAAD com a crítica a les esmenes presentades pels demòcrates.
La setmana vinent, la FAAD es reunirà amb els demòcrates, que compartiran els textos complets de les 22 esmenes que van presentar dimecres. Figueras, ara per ara, es manté en espera de poder llegir i analitzar aquestes propostes per tal de treure’n valoracions més concretes, ja que entenen que en certs casos la llei hagi de ser menys exigent que en d’altres: “Evidentment, no faran reformes en un edifici antic, nosaltres tampoc volem que es destrueixin monuments”, però “hi ha diversos tipus d’infraccions i n’hi ha que no s’han de deixar passar”.