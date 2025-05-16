Successos
Detingut un camioner per conduir drogat i amb la càrrega del remolc descompensada
El xofer va ser controlat quan va entrar al país per la frontera del riu Runer
Un camioner de 31 anys va ser arrestat ahir per conduir sota els efectes de productes estupefaents, segons informa la policia. L'home va ser controlat quan va entrar al país per la frontera del riu Runer perquè els agents van veure que portava "un remolc amb la càrrega descompensada, fet que podia comportar un perill", exposa el cos de seguretat.
El conductor va ser sotmès a la prova de tòxics i va donar positiu i a més els efectius de la policia van trobar que duia 1,6 grams de cocaïna. El camioner va ser acusat d'un delicte contra la salut pública.
El consum i la possessió de cocaïna ha estat el motiu de la detenció de dues persones més aquesta setmana: un home de 39 anys arrestat ahir amb 0,2 grams de la substància tòxica i un home de 38 anys que portava a la cartera un embolcall amb 0,7 grams de la droga. La policia explica que aquest detingut havia protagonitzat aldarulls el 8 de maig a l'hotel d'Arinsal on s'allotjava que van provocar la intervenció dels agents i l'ingrès de l'home a l'hospital. El servei d'ordre li va prendre declaració dilluns passat quan va rebre l'alta mèdica i en manifestar que havia consumit cocaïna va ser arrestat. L'escorcoll a l'habitació de l'establiment va permetre trobar restes de cocaïna i estris per preparar i consumir les dosis, indica el comunicat.