Immigració
Controlats amb documentació falsa per obtenir el permís de residència i treball
Els homes van ser detinguts per la policia
Dos homes no residents de 33 i 36 anys han estat detinguts aquesta setmana per presentar documentació falsa al Servei d'Immigració. Els dos arrestats van ser controlats quan es va detectar que els papers que aportaven per obtenir l'autorització de residència i treball estaven falsificats. La policia els va detenir per un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, segons informa en un comunicat.