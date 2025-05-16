Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia
El Consell General acull una conferència sobre la realitat de les persones trans
La xerrada ha anat a càrrec del doctor Jordi Reviriego, metge especialista del Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut
Amb motiu del Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, que se celebra cada 17 de maig, el Consell General ha organitzat aquest divendres a la tarda la conferència titulada “Ser trans o no ser trans, aquesta no és la qüestió”, a càrrec del doctor Jordi Reviriego, metge especialista del Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut.
Durant la seva intervenció, el Dr. Reviriego ha compartit l’experiència acumulada des del 2016, any des del qual ha escoltat més de 7.000 relats de persones trans. Segons ell, aquestes vivències li han permès concloure que “per entendre la realitat de les persones trans, primer cal entendre les pròpies realitats, ja que comparteixen conflictes similars amb les persones cis”.
El metge ha posat sobre la taula la contradicció social a l’hora d’acceptar modificacions corporals: “hem normalitzat ajudar les persones cis amb operacions d’estètica, però ho criminalitzem amb les persones trans”, ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat que intervencions com l’augment o la reducció de pits en dones són àmpliament acceptades quan responen a criteris normatius, però sovint són objecte de crítica quan es duen a terme per motius d’identitat de gènere.
Reviriego ha defensat el valor que aporten les persones trans a la societat, tot destacant que “expandeixen les possibilitats corporals i de viure el gènere amb més llibertat”. El doctor ha recordat que el gènere “és una construcció social que s’imposa des de ben petits” i ha convidat a qüestionar-ne els límits. Per cloure la conferència, ha posat èmfasi en les demandes fonamentals del col·lectiu trans: “demanen el seu dret a existir i a ser. Poder tenir documentació que els identifiqui correctament, ser escoltats i tenir veu pròpia”. En definitiva, ha conclòs, “reclamen els mateixos drets que la resta de la societat”.