POBLACIÓ
El cens a l’acabament de l’abril s’apropa als 88.000 habitants
Andorra suma 179 nous residents en un mes i 1.562 en un any
L’actualització del cens de població corresponent a l’abril situa el nombre d’habitants en 87.842, 1.562 més que un any enrere i 179 més que els ciutadans registrats a final de març. La comparativa respecte a fa dotze mesos assenyala que l’increment més gran és de ciutadans provinents de Colòmbia, que arriben a 1.441, amb una pujada de 299 persones, un 26,2% en un any. Els habitants de procedència peruana, la segona nacionalitat que més ha crescut, eren a final de mes 840, un 25,6% per sobre dels inscrits el 2024.
Les comunitats colombiana i peruana, les que més creixen
L’increment de la població de nacionalitat andorrana ha estat de l’1% en l’últim any, amb un total de 39.533 persones al tancament de l’abril, per les 39.145 que hi havia dotze mesos abans. La segona comunitat amb més població continua sent l’espanyola, amb 20.857 persones i un creixement de l’1,7%. El tercer lloc és per a la portuguesa, que segueix caient, amb 8.508 censats un 1,7% menys respecte als 8.658 que hi havia l’abril del 2024. El nombre de francesos augmenta un 3,7% i arriba a 3.979. El repartiment per parròquies indica que la capital és la que creix més, amb 412 nous residents, seguida d’Encamp, amb 243, i de Canillo, on els 227 nous habitatants representen una pujada del 3,8% del cens. La Massana suma 207 nous registrats, Sant Julià, 200, Escaldes, 159, i Ordino, 114.